В Турции продолжается девальвация лиры: Эрдоган призывает продавать доллары и евро

В Турции, несмотря на принимаемые по ее укреплению меры, продолжается девальвация лиры. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на Reuters, курс лиры достиг рекордно низких показателе - 7.24 лиры за доллар. Только за год лира обесценилась на 18%.

Министр финансов Турции Берат Албайрак заявил, что правительство разработало план действий по стабилизации национальной валюты и делает шаги в этом направлении.

По его словам, основой нового подхода будет обеспечение экономической стабильности, новое налоговое законодательство будет приспособлено к новой ситуации.

Президент Турции Эрдоган заявил, что Турция находится на острие экономической войны и он призывает продавать доллары и евро, чтобы укрепить лиру, отрицая при этом, что волатильность курса лиры может привести к экономическому кризису в Турции.

После заявления Эрдогана несколько граждан Турции провели акцию протеста и демонстративно сожгли доллары США.

Вашингтон ввел санкции против двух турецких чиновников за отказ освободить американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара обвиняет в шпионаже и терроризме



Решение о санкциях в отношении двух турецких министров, принятое руководством Трампа из-за пастора Брансона, находящегося под домашним арестом по обвинению в терроризме, привело к резкому ухудшению турецко-американских отношений.



ранее президент Турции Тайип Эрдоган назвал бесперспективными попытки оказать экономическое давление, в том числе путем дестабилизации финансовой системы, на страну.

"Против Турции проводятся различные кампании, не обращайте на них внимания. Если у них есть доллары, то у нас есть наш народ, право и Аллах", - отметил турецкий лидер, обращаясь к гражданам в черноморском городе Ризе. Он также заявил о "бесперспективности попыток оказать экономическое давление на Турцию".

Курс турецкой лиры резко упал по отношению к доллару в связи с обострением конфликта между Турцией и США из-за отказа властей республики выпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона, который проходит по делу о причастности к террористической группировке. В четверг курс турецкой лиры к доллару США обновил исторический минимум, достигнув 5,42 лиры за один доллар.