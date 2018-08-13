В Арташате проходит акция протеста представителей торговли: с ними встретился председатель КГД Армении

В Арташате на акцию протеста вышли представители мелкого и среднего бизнеса, которые жалуются на действия местного отдела Комитета по госдоходам.

Как передает «Арменпресс», возглавляет Арташатский отдел КГД Рашид Махмудян. Торговцы отмечают, что устали от его произвола. И они будут добиваться того, чтобы его сняли с работы



«Они весь город терроризируют. По 13-14 человек проводят проверки. Магазины, имеющие товар на сумму в 300 тыс. драмов, штрафуют в размере 500-600 тыс. драмов. По поручению приходят для проверки контрольно-кассовых аппаратов, а когда нарушений не находят, начинают проверять работников, уже без поручения. Лишь бы проверить», - сказал один из торговцев.

На встречу с протестующими только что прибыл глава Комитета государственных доходов Армении Давид Ананян. Он выслушал жалобы протестующих, затем призвал выбрать из них 3-4 человек, идти к Махмудяну и разобраться в ситуации.

Как сказал Давид Ананян, если кто-то превысил свои полномочия, то он будет наказан. «Мы сейчас изучим ситуацию, выслушаем все жалобы и назначим служебное расследование", — сказал он.

Один из торговцев пожаловался на преднамеренные проверки с целью найти нарушения и оштрафовать.

По его словам, сначала проверяют контрольно-кассовые аппараты, если все нормально, то затем проверяют на предмет регистрации сотрудников. Если и здесь все чисто, цепляются за акцизы. Акцизы – самая уязвимая точка в торговле.

Ананян в ответ сказал, что законодательство, вероятно, будет смягчено, но все должно быть в соответствии с законом – пока он не изменен. Также глава Комитета заявил, что согласен с протестующими относительно неприемлемости какой-либо тенденциозности в работе налоговых органов.

Затем Ананян с группой протестующих прошли в здание Арташатского КГД, где они обсудят ситуацию – без прессы.