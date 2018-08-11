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Перспективу вырубки лесов следует изменить — Пашинян уверяет: правительство ищет альтернативу

Перспективу вырубки лесов следует изменить — Пашинян уверяет: правительство ищет альтернативу

Одна из важнейших проблем Тавуша – прекращение вырубки лесов. Правительство должно предложить альтернативное  решение. Во время встречи с ноемберянцами об этом сказал премьер-министр Никол Пашинян.

«Мы  должны  согласиться: лес, который мы безжалостно вырубаем и продаем –  это богатство, которое имеет большую ценность, чем полученные за него деньги, не говоря  уже  об экологии. Я  понимаю, что у  сельского жителя  должны быть дрова, но мои слова адресованы  тем, кто вырубку  леса  превратил в  бизнес», - как  передает Арменпресс, сказал премьер.

Он выразил удивление, что  из Армении экспортируется древесина, кругляк. В  то время как  эту  территорию можно использовать как  объект туризма, развивать здесь малый и средний  бизнес. «Сегодня мы  думаем, как предложить нашим соотечественникам альтернативу, чтобы  они перестали вырубать лес, занялись развитием  туризма, малым и средним  бизнесом, животноводством. А  вырубать и продавать лес – неправильно», - сказал премьер.

По его словам, есть более дешевые  технологии для  обогрева  жилища, вместо вырубки леса. «Чтобы  вырастить одно дерево, нужно 50-60 лет. Природу  нужно использовать для  развития  туризма. Енокаван, одно из слабых сел Иджевана, сегодня превратился в туристический центр региона. Представьте, что этого не было бы, если бы  эти леса были вырублены. Не нужно искать легких путей – вырубил, продал, сжег. Так  мы  действуем против  самих себя.  Это путь  медленного самоуничтожения. Мы  должны  ради детей изменить перспективу  вырубки лесов. Вместо этого должны  создать здесь производство, зарабатывать туризмом», - подчеркнул премьер Пашинян.

 




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