Перспективу вырубки лесов следует изменить — Пашинян уверяет: правительство ищет альтернативу

Одна из важнейших проблем Тавуша – прекращение вырубки лесов. Правительство должно предложить альтернативное решение. Во время встречи с ноемберянцами об этом сказал премьер-министр Никол Пашинян.

«Мы должны согласиться: лес, который мы безжалостно вырубаем и продаем – это богатство, которое имеет большую ценность, чем полученные за него деньги, не говоря уже об экологии. Я понимаю, что у сельского жителя должны быть дрова, но мои слова адресованы тем, кто вырубку леса превратил в бизнес», - как передает Арменпресс, сказал премьер.

Он выразил удивление, что из Армении экспортируется древесина, кругляк. В то время как эту территорию можно использовать как объект туризма, развивать здесь малый и средний бизнес. «Сегодня мы думаем, как предложить нашим соотечественникам альтернативу, чтобы они перестали вырубать лес, занялись развитием туризма, малым и средним бизнесом, животноводством. А вырубать и продавать лес – неправильно», - сказал премьер.

По его словам, есть более дешевые технологии для обогрева жилища, вместо вырубки леса. «Чтобы вырастить одно дерево, нужно 50-60 лет. Природу нужно использовать для развития туризма. Енокаван, одно из слабых сел Иджевана, сегодня превратился в туристический центр региона. Представьте, что этого не было бы, если бы эти леса были вырублены. Не нужно искать легких путей – вырубил, продал, сжег. Так мы действуем против самих себя. Это путь медленного самоуничтожения. Мы должны ради детей изменить перспективу вырубки лесов. Вместо этого должны создать здесь производство, зарабатывать туризмом», - подчеркнул премьер Пашинян.