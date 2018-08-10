Партия «Наследие» примет участие в выборах в Совет старейшин Еревана, который впоследствии изберет мэра столицы Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает в пятницу пресс-служба этой политической силы.

Отмечается, что сегодня состоялось заседание правления партии, и решение об участии было принято по итогам обсуждения и голосования.

Представитель Республиканской партии Армении (РПА) Тарон Маркарян 9 июля подал в отставку с поста мэра Еревана. Эту должность он занимал с 2011 года. На предстоящих в сентябре этого года досрочных выборах в Совет старейшин Еревана (муниципальный орган, который затем выберет градоначальника) будут участвовать актер Айк Марутян (от партии "Гражданский договор"), Заруи Постанджян (лидер партии "Еркир цирани"), Арарат Зурабян ("Армянское общенациональное движение").

Партия "Просвещенная Армения" и "Республика" предлагают кандидатуру министра юстиции Армении Артака Зейналяна. Желание баллотироваться выразила также дочь знаменитого армянского архитектора Артура Тарханяна — Анаит Тарханян (партия "ГАЛА").