Ученые оспорили миф о вреде соли

Канадские ученые выяснили, что умеренное потребление соли полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы человека, передает Арменпресс.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ограничить суточную дозу натрия двумя граммами — эквивалентно пяти граммам соли. Считается, что из-за вещества повышается давление, что чревато инфарктом. В исследовании, опубликованном в журнале Lancet, ученые утверждают, что соль в этом отношении ничем не отличается от других продуктов.

Изучив данные анализов мочи, давление и другие показатели более 90 тысяч человек из 300 сообществ в 18 странах мира, исследователи заметили, что связь между высоким уровнем потребления соли и болезнями сердца есть только в Китае. Там популярен соевый соус: из-за этого ингредиента китаец в среднем получает пять граммов натрия (12,5 грамма соли) в сутки. Также выяснилось, что слишком низкое содержание вещества в организме коррелирует с высоким риском получить инфаркт.

"Наше исследование дает новые основания полагать, что при умеренных уровнях потребления натрий может быть полезным для здоровья сердечно-сосудистой системы. При этом вещество может и навредить — если его слишком много или слишком мало в организме", — отметил ведущий автор научной работы, профессор Института исследований здоровья населения в Канаде Эндрю Мейте.