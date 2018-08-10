На юге Калифорнии из-за природного пожара эвакуировали более 20 тыс. человек

Власти американского штата Калифорния распорядились эвакуировать более 20 тыс. жителей округов Риверсайд и Орандж, где бушует крупный природный пожар, как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу агентство Associated Press.

В сообщении отмечается, что губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил чрезвычайное положение на территории этих округов. Он заявил, что пламя угрожает тысячам жилых домов и призвал местных жителей эвакуироваться.

По данным властей штата, природный пожар, получивший название "Холи", охватил почти 4 тыс. гектаров на территории округов Риверсайд и Орандж.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 10 человек погибли в результате природных пожаров, которые бушуют в Калифорнии уже на протяжении нескольких недель. Как сообщают американские СМИ, на данный момент в штате зафиксировано более 15 активных очагов природных пожаров. Крупнейший из них - "Мендосино комплекс" - стал самым масштабным пожаром за всю историю штата. Операция по тушению возгораний осложняется жаркой и засушливой погодой, а также сильным ветром.