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Арсен Манукян освобожден от должности генерального секретаря Комитета гражданской авиации

Арсен Манукян освобожден от должности генерального секретаря Комитета гражданской авиации

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Арсен Манукян освобожден от должности генерального секретаря Комитета гражданской авиации. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт e-gov.am.

Соответствующее решение Пашиняна опубликовано на сайте правительства РА.

 Арсен Манукян был назначен на эту должность 31 марта 2017 года.


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