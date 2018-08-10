Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Арсен Манукян освобожден от должности генерального секретаря Комитета гражданской авиации. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт e-gov.am.

Соответствующее решение Пашиняна опубликовано на сайте правительства РА.Арсен Манукян был назначен на эту должность 31 марта 2017 года.