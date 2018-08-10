Число задержанных по делу о покушении на Мадуро выросло до 10 человек

Венесуэльские власти к настоящему времени задержали 10 человек по подозрению в покушении на президента страны Николаса Мадуро 4 августа. Об этом заявил в четверг министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Боливарианской Республики Нестор Ревероль, как передает Арменпресс, об этом сообщило Венесуэльское агентство новостей.

Ранее глава МВД указал, что число подозреваемых выросло до 25 человек. В четверг министр иностранных дел Хорхе Арреаса рассказал, что Венесуэла официально запросила у Колумбии выдачу пятерых человек, предположительно, имеющих отношение к совершению покушения. В их числе оказались депутат венесуэльского парламента от оппозиции Хулио Борхес, а также полковник в отставке Освальдо Паломо.



