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В митинге, созванном Николом Пашиняном на 17-е августа, примут участие арцахцы

В митинге, созванном Николом Пашиняном на 17-е августа, примут участие арцахцы

В митинге, созванном Николом Пашиняном на 17-е августа, посвященном 100 дням его правления, примут участие арцахцы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает молодежная ОО из Арцаха «Во имя Арцаха».

В своем заявлении они еще раз подтвердили единство армянского народа и то, что свое будущее они связывают с будущим Армении.

В этом контексте представители молодежи не считают себя вправе отстраняться от демократических процессов, происходящих в Армении. Молодежная ОО «Во имя Арцаха»  сообщает, что готова оплатить дорожные расходы всем желающим принять участие в митинге.

Митинг состоится в Ереване 17-го августа, в 18:30, на площади Республики.


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