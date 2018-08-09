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Правительство Армении установило порядок оказания финансовой помощи семьям павших в ходе несения службы военнослужащих

Правительство Армении установило порядок оказания финансовой помощи семьям павших в ходе несения службы военнослужащих

Правительство Армении установило порядок и размеры оказания финансовой помощи семьям павших(умерших) в ходе несения службы военнослужащих.

Как передает «Арменпресс», кроме того, установлен порядок оплаты похорон, содержания могил, надгробий и пр., павших(умерших) в ходе несения службы военнослужащих из средств госбюдбжета Армении.

Кроме того, установлены порядок и размеры единовременного пособия, выплачиваемого семьям военнослужащих.

Вопрос на заседании правительства Армении представил министр обороны Армении Давид Тоноян.


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