Правительство Армении установило порядок оказания финансовой помощи семьям павших в ходе несения службы военнослужащих
11:58, 9 Август, 2018
Правительство Армении установило порядок и размеры оказания финансовой помощи семьям павших(умерших) в ходе несения службы военнослужащих.
Как передает «Арменпресс», кроме того, установлен порядок оплаты похорон, содержания могил, надгробий и пр., павших(умерших) в ходе несения службы военнослужащих из средств госбюдбжета Армении.
Кроме того, установлены порядок и размеры единовременного пособия, выплачиваемого семьям военнослужащих.Вопрос на заседании правительства Армении представил министр обороны Армении Давид Тоноян.