Круг бенефициаров фонда «1000 драмов» расширяется: закон распространится на случаи, произошедшие после 2015-го года

В закон о компенсации вреда здоровью и жизни военнослужащих, нанесенного во время защиты Армении, будут внесены изменения: закон распространится на случаи, произошедшие после 1-го января 2015-го года, и компенсации коснутся семей павших или получивших увечья военнослужащих, тогда как до этого закон говорил о случаях, произошедших после 1-го января 2017-го года.

Как сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, фактически, закон получит обратную силу на 2 предыдущих его принятию года.

Как передает «Арменпресс», министр обороны Армении Давид Тоноян сказал, что состоится заседание совета попечителей соответствующего фонда, в повестку которого и войдет данный вопрос. «Бенефициарами будут признаны еще 183 семьи павших и ставшие инвалидами военнослужащие»,- сказал он.

Как сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, этими изменениями будет решен вопрос павших и ставших инвалидами в ходе событий апреля 2016 года военнослужащих, которые ранее в этой программе не участвовали.

«Мы должны воззвать ко всем предприятиям, чтобы они продолжили платежи, мт должны нарастить этот фонд, и тогда сможем выплачивать компенсации и тем военнослужащим и их семьям, которые пострадали в еще более ранние сроки»,- сказал он.