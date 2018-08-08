Армения примет участие в международной выставке World Expo-2020 в Дубае

Премьер-министр Никол Пашинян подписал указ об участии Армении в World Expo-2020 под лозунгом: «Соединяя умы, создаем будущее», которая состоится с 20 октября 2020г. по 10 апреля 2021г. в столице ОАЭ Дубае.

Как передает Арменпресс, с целью общей координации организационных работ по участию Армении в выставке, главным ответственным назначен министр экономического развития и инвестиций.

Национальным оператором проведения World Expo-2020 назначен Фонд развития Армении.