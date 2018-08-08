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Армения примет участие в международной выставке World Expo-2020 в Дубае

Армения примет участие в международной выставке World Expo-2020 в Дубае

Премьер-министр Никол Пашинян подписал указ об участии Армении в  World Expo-2020 под лозунгом: «Соединяя умы, создаем будущее», которая состоится с 20 октября 2020г.  по   10 апреля 2021г.  в  столице ОАЭ Дубае.

Как  передает Арменпресс, с целью общей координации организационных работ по участию Армении в выставке, главным  ответственным назначен министр экономического развития  и инвестиций.

 Национальным оператором проведения World Expo-2020 назначен Фонд развития Армении.




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