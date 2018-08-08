Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Тавуш. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«В пятницу еду в Тавуш. Сначала буду в Берде, затем – в Ноемберяне, в субботу буду в Иджеване и Дилижане»,- пишет он.