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Никол Пашинян посетит Тавуш

Никол Пашинян посетит Тавуш

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Тавуш. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«В пятницу еду в Тавуш. Сначала буду в Берде, затем – в Ноемберяне, в субботу буду в Иджеване и Дилижане»,- пишет он.


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