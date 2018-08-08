Компания «Санитек» оштрафована за недолжным образом организованный вывоз мусора

Согласно договору, заключеннму между мэрией Еревана и компанией «Санитек», коммунальные службы города осуществили в июле проверки и обнаружили множество случаев недолжным образом организованного вывоза мусора в Ереване. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. По выявленным недостаткам компании «Санитек» высланы замечания и предложения, установлены разумные сроки для устранения недостатков.

Однако не все недостатки были устранены в означенные сроки, в результате чего, после соответствующего оповещения, компании «Санитек» выписан штраф за июль в размере 12.000.377 драмов.

Компания «Санитек» предупреждена о том, что, в случае, если подобное повторится, в ее отношении могут быть применены и более строгие меры.