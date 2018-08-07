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При незаконном пересечении армяно-турецкой границы задержан гражданин Бангладеш


Российские пограничники на участке Арташатского пограничного отряда, задержали мужчину, который незаконно пересёк армяно-турецкую границу, проходящую по реке Аракс. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России в Армении.

В ходе первичных проверочных мероприятий установлено, что злоумышленник является гражданином Народной Республики Бангладеш.

Нарушитель в установленном законодательством порядке передан в правоохранительные органы Армении.

В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий для выяснения всех обстоятельств происшествия.




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