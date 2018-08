Curiosity отметил шестую годовщину на Марсе

Марсоход Curiosity Rover в воскресенье отметил шестой год пребывания на Красной планете. Поздравление было размещено на его официальной странице в Twitter.

I touched down on #Mars six years ago. Celebrating my 6th landing anniversary with the traditional gift of iron… oxide. (It puts the red in Red Planet.) https://t.co/AgssRU46yh pic.twitter.com/IAMa5H4TUG