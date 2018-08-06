Curiosity отметил шестую годовщину на Марсе

Марсоход Curiosity Rover в воскресенье отметил шестой год пребывания на Красной планете. Поздравление было размещено на его официальной странице в Twitter.

I touched down on #Mars six years ago. Celebrating my 6th landing anniversary with the traditional gift of iron… oxide. (It puts the red in Red Planet.) https://t.co/AgssRU46yh pic.twitter.com/IAMa5H4TUG — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) 5 августа 2018 г.

"Я приземлился на #Марс шесть лет назад. Отмечаю 6-ю годовщину посадки традиционным подарком из оксида железа", - говорится в сообщении.

Curiosity был десантирован на Марс 6 августа 2012 года для исследования кратера, названного в честь австралийского астронома Уолтера Гейла, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Аппарат достигает 2,8 м в длину и весит 900 кг. Он вдвое длиннее и более чем в пять раз тяжелее любого аппарата NASA из доставленных ранее на Красную планету. У этой научной лаборатории три пары колес диаметром 50 см, каждое из которых приводится в движение индивидуальной силовой установкой. Аппарат способен преодолевать препятствия высотой до 75 см и делать полный разворот на месте. Этот проект обошелся NASA в $2,5 млрд.