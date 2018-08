Curiosity-ն նշեց Մարսի վրա գտնվելու վեցերորդ տարեդարձը

ԵՐԵՎԱՆ, 6 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Curiosity Rover մարսագնացն օգոստոսի 5-ին նշել Է Կարմիր մոլորակի վրա գտնվելու վեցերորդ տարին: Շնորհավորանքը զետեղվել Է Twitter-ում վերջինիս պաշտոնական Էջում: «Ես #Մարսի վրա վայրԷջք կատարեցի վեց տարի առաջ: ՎայրԷջքի 6-րդ տարեդարձը նշում եմ երկաթի օքսիդի ավանդական նվերով»,- ասված Է հաղորդագրության մեջ, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Curiosity-ն Մարսի վրա Է իջեցվել 2012 թվականի օգոստոսի 6-ին՝ ավստրալացի աստղագետ Ուոլթեր Գեյլի պատվին անվանված խառնարանի հետազոտման համար:

Ապարատի երկարությունը 2,8 մետր Է, կշռում Է 900 կիլոգրամ: Այն կրկնակի երկար Է եւ ավելի քան հնգապատիկ ծանր NASA-ի ցանկացած ապարատից, որոնք ավելի վաղ հասցվել են Կարմիր մոլորակ: Այդ գիտական լաբորատորիան ունի 50 սանտիմետր տրամագծով երեք զույգ անիվներ, որոնցից յուրաքանչյուրը շարժման մեջ Է դրվում անհատական ուժային կայանքով:

Ապարատը կարող Է հաղթահարել մինչեւ 75 սանտիմետր բարձրությամբ խոչընդոտներ եւ լրիվ շրջադարձ կատարել տեղում: Այս նախագիծը NASA-ի վրա նստել Է 2,5 միլիարդ դոլար, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը:

I touched down on #Mars six years ago. Celebrating my 6th landing anniversary with the traditional gift of iron… oxide. (It puts the red in Red Planet.) https://t.co/AgssRU46yh pic.twitter.com/IAMa5H4TUG