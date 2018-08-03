Армения – важнейший партнер для России: Артур Ванецян принял посла РФ

Директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян принял в пятницу посла России в Армении Сергея Копыркина. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СНБ Армении.

В начале Артур Ванецян поздравил дипломата с назначением и пожелал ему успехов.

Директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян отметил, что между двумя странами имеет место прочное сотрудничество.

Это партнерство, по убеждению Ванецяна, способствует и развитию взаимодействия между спецслужбами Армении и России.

О необходимости сотрудничества спецслужб заявил и российский посол, подчеркнув, что Армения является важнейшим партнером России по ряду ключевых направлений.

Стороны выразили готовность продолжить и усилить сотрудничество СНБ Армении и ФСБ России по всем профессиональным направлениям.