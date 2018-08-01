Танкисты из Армении сохраняют лидирующую позицию в соревнованиях по биатлону в своей группе

31-го июля стартовал второй индивидуальный этап выступления армянских танкистов, участвующих в соревновании на Международных армейских играх по танковому биатлону. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства обороны Армении.

Армянские танкисты легко преодолели все препятствия, поразили 4 из 5 мишеней и пересекли финишную прямую вторыми по счету после киргизских танкистов. Однако, в независимости от этого, в результате двух индивидуальных состязаний армянские танкисты все еще сохраняют лидирующие позиции в своей группе.

В конкурсе по полевой кухне армянские повара занимают третье место по навыкам огневой подготовки и профессиональному конкурсу, который прошел 31 июля, уступив лишь командам сборной России и Казахстана.