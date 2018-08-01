Наре, Мария, Давид, Нарек: самые популярные в Армении имена для новорожденных

В первом полугодии 2018 года в Армении родилось 16.189 младенцев, из них 7.648 – девочки, 8.541 – мальчики. Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальной статистической службе Армении.

За это время самыми популярными именами для новорожденных девочек были Наре, Мария, Мари, Манэ, Элен, Анаит, Мариам, Ангелина, Ева, Ани.

Самыми популярными именами для новорожденных мальчиков были Давид, Нарек, Марк, Тигран, Алекс, Айк, Артур, Гор, Арен, Арам.