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Адвокаты Роберта Кочаряна подадут жалобу против решения об аресте в Апелляционный суд Армении 1 августа


Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна подадут жалобу против решения об аресте в Апелляционный суд Армении 1 августа, после полудня. Об этом в беседе с Арменпресс сказал адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Арам Орбелян. Дата представления жалобы была продлена по техническим причинам.

На вопрос, когда начнется слушание в Апелляционном суде, адвокат ответил, что не может назвать четкого дня.

Заседание должно состояться в течение недели или 10 дней. В трехдневный срок после получения жалобы суд назначает заседание, и я затрудняюсь ответить, на какой конкретно день оно будет назначено”, - сказал Орбелян.




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