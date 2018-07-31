Время в Ереване: 11:07:36,   31 Июль

Президент Республики Арцах наградил композитора Артура Григоряна орденом “Месроп Маштоц”


Президент Республики Арцах Бако Саакян 31 июля подписал указ, согласно которому за значительный вклад в сферу музыкального искусства и в связи с 60-летием со дня рождения композитор, художественный руководитель Государственного театра песни Армении, заслуженный деятель искусства Нагорно-Карабахской Республики Артур (Арташес) Григорян награжден орденом "Месроп Маштоц". Об этом сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации