Президент Республики Арцах наградил композитора Артура Григоряна орденом “Месроп Маштоц”

Президент Республики Арцах Бако Саакян 31 июля подписал указ, согласно которому за значительный вклад в сферу музыкального искусства и в связи с 60-летием со дня рождения композитор, художественный руководитель Государственного театра песни Армении, заслуженный деятель искусства Нагорно-Карабахской Республики Артур (Арташес) Григорян награжден орденом "Месроп Маштоц". Об этом сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.