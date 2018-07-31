Пресс-секретарь МИД Армении подтверждает намерение организовать встречу Никола Пашиняна с Дональдом Трампом Save

Есть намерение организовать встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в открытии сессии генеральной ассамблеи ООН. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян 31 июля на брифинге.

По его словам, в ходе визита состоится ряд встреч. «В их числе, возможно, с президентом США Дональдом Трампом. Пока окончательной договоренности нет», - заявил Тигран Балаян.