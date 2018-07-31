Студенты АрГУ принимают участие в ряде программ

И после окончания весенней сессии, во время летних каникул, студенты Арцахского Гос.Университета принимают участие в ряде международных программ.

Как передает «Арменпресс», скоро студенты-правоведы Арцахского Гос.Университета примут участие в ежегодной судебной игре, которая состоится в Нюрнберге. В этой программе обычно принимают участие студенты различных университетов мира.

«Сегодня возможности получения знаний безграничны, студенты получают знания и неформальными путями, мы пытаемся сделать время в период каникул насыщенным для наших студентов»,- сказала ректор Арцахского Гос.Университета Мануш Минасян.

В этом году здесь впервые был организован летний лагерь «АрГУ-2018», насыщенный научно-образовательными, познавательными, спортивными, культурными и пр.программами, в которых принимали участие студенты не только Арцахского Гос.Университета, но и студенты из Армении и других стран.

Здеесь выступаали с лекциями специалисты из разных стран, проходили обсуждения, диспуты, экскурсии и пр.

Студенты Арцахского Гос.Университета принимают участие и в программах, проводимых в Армении и за ее рубежами.

По словам ректора Мануш Минасян, администрация Арцахского Гос.Университета ежегодно расширяет рамки международного сотрудничества, что положительно сказывается на качестве учебы и ее эффективности.