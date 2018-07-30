В течение 16 дней нет информации о находящемся в азербайджанском плену Карене Казаряне: омбудсмен

Защитник прав человека Армении Арман Татоян сообщает, что в течение 16 дней не удается получить никакой информации о жителе пограничной деревни Бердаван Тавушской области Карена Казаряне, который находится в азербайджанском плену. Как сообщает Арменпресс, он написал об этом в своем микроблоге в Twitter.

«Гражданин Армении Карен Казарян находится в плену в Азербайджане в течение 16 дней. Международный комитет Красного Креста никак не может связаться с ним, нет никакой информации. Я получил тревожный вызов от его родителей. Я обратился к международным организациям с просьбой получить информацию о его местонахождении, физической безопасности и возвращении», - отметил омбудсмен.

Карен Казарян – гражданское лицо, у него проблемы со здоровьем, и с 2013 года он состоит на учете в соответствующем медучреждении. Он оказался на территори противника и был захвачен в плен.