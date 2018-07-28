В Азербайджане военнослужащий убит сослуживцами

26 июля в Азербайджане сослуживцами убит военнослужащий азербайджанской армии Ариф Мамедов (1999 г/р).

Как передает Арменпресс, об этом сообщаетазербайджанский сайт meydan.tv.

Согласно неподтвержденной информации, Мамедов был застрелен сослуживцами, и причиной трагедии стало незнание пароля (видимо, на фронтовой полосе пароль используется для опознания – является ли военнослужащий солдатом данной части или нет).

Военнослужащий азербайджанской армии убит во время перестрелки на фронтовой полосе.

Минобороны Азербайджана подтверждает, что военнослужащий погиб в небоевых условиях.