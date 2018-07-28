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В Азербайджане военнослужащий убит сослуживцами


26 июля в Азербайджане сослуживцами убит военнослужащий  азербайджанской армии Ариф Мамедов (1999 г/р).

Как  передает Арменпресс, об этом сообщаетазербайджанский сайт meydan.tv.

Согласно неподтвержденной  информации,  Мамедов был застрелен сослуживцами, и причиной трагедии стало незнание пароля (видимо, на фронтовой полосе пароль используется для  опознания – является ли военнослужащий солдатом данной  части или нет).

Военнослужащий   азербайджанской армии убит во время перестрелки на фронтовой  полосе.

Минобороны Азербайджана подтверждает,  что военнослужащий погиб в небоевых условиях.




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