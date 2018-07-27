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Главы МИД Армении и РФ обсудили сотрудничество в рамках общих интеграционных объединений


Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном сотрудничество в рамках общих интеграционных объединений. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Были обсуждены отдельные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений", - информировали в министерстве.

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.




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