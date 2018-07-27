Россия приветствует любые контакты между Ереваном и Баку по вопросу карабахского конфликта: Мария Захарова







"Встречи между Азербайджаном и Арменией проходят на различном уровне. Мы приветствуем любые встречи, о которых договариваются Азербайджан и Армения. Самое главное, мы приветствуем, когда достигается позитивный результат", - сказала Захарова. Россия приветствует любые встречи представителей Азербайджана и Армении, направленные на достижение прогресса в карабахском урегулировании. Об этом заявила в пятницу журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает агентство РИА-Новости. По данным агентства, 27-го июля в Баку прошли политические консультации между официальными представителями МИД РФ и Азербайджана."Встречи между Азербайджаном и Арменией проходят на различном уровне. Мы приветствуем любые встречи, о которых договариваются Азербайджан и Армения. Самое главное, мы приветствуем, когда достигается позитивный результат", - сказала Захарова.