Никол Пашинян представил армянским предпринимателям РФ приоритеты правительства в экономике

Находящийся с рабочим визитом в Санкт-Петербурге премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с армянскими предпринимателями коснулся приоритетов правительства в экономике. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр подчеркнул, что одним из них является развитие сферы высоких технологий.

“Наш общий приоритет - превратить Армению в страну высоких технологий, наша цель - способствовать созданию основанного на высоких технологиях производства. Сегодня большой интерес представляет, например, сфера производства солнечных панелей. Мы сделаем все возможное, чтобы эти заводы были построены. Второй приоритет, который находится на этапе исследований, это алмазная промышленность, обработка алмазов, которая когда-то в Армении была очень развита. Теперь мы изучаем, какие возможности существуют.

Следующим приоритетом является сельское хозяйство. Для нас очень важно новое восприятие этой области: создание тепличных хозяйств, интенсивных садов, производство противоградовых сетей имеет большое значение. Большое значение имеет также развитие экспортно-ориентированных отраслей. Следующее направление - туризм и развитие смежных отраслей. В этом случае основное внимание следует уделить экологическому сектору Армении: обеспечение экологически чистой окружающей среды и продовольствия очень важно в контексте становления Армении туристическим центром”, - сказал премьер-министр.

Обращаясь к предпринимателям, Никол Пашинян добавил, что правительство Армении не предлагает никому переводить свой капитал в Армению. “Попробуйте с безопасного для вас любого порога. Давайте попробуем инвестировать деньги не так, чтобы они тратились в потребительской логике, а так, чтобы создавали добавленную стоимость. Мы должны изменить логику благотворительности. Прославление благотворительности нужно заменить прославлением работы”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян выразил уверенность в том, что у правительства Армении нет причин для неудачи. “Не будет провала, будет успех за успехом. Сегодня у Армении есть сильные позиции во внешней политике, во внутренней политике у правительства есть абсолютное доверие народа, которое мы обязательно реализуем. Я гарантирую, что премьер-министр Армении не вовлечен и не будет вовлечен в какую-либо коррупционную сделку, мы обеспечим равные условия для каждого, ваш выбор - воспользоваться этом или нет”, - сказал Никол Пашинян.