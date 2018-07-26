Новая маркетинговая политика, таргетирование рынков: туризм в Арцахе переживает значительных прирост

За первые 5 месяцев текущего года туризм в Арцахе отметил значительный рост. Число иностранных туристов выросло на 102%, если за первые 5 месяцев 2017-го года Арцах посетили 4.362 иностранных туриста, то в этом году их было 8.654.

В беседе с «Арменпресс» начальник управления туризмом министерства культуры, молодежи и туризма Арцаха Артак Григорян сказал, что за это время здесь зарегистрировался еще один туроператор, сейчас в Арцахе их стало 10. В этом году было открыто еще 4 гостиницы, и сейчас в Арцахе их стало больше 50.

По словам Артака Григоряна, подобный рост является результатом последовательной работы, новой политики, диверсификации турпродукта, таргетированного маркетинга.

Он особо выделил диверсификацию турпродукта, в этом аспекте можно выделить 5 основных направлений.

Первое, традиционное – историко-культурные объекты, храмовые комплексы, памятники культуры, археологические объекты.

Второе направление – приключенческий туризм: пешие и велосипедные походы, Zipline, полеты. По его словам, здесь кроется большой потенциал.

Третье направление – гастротуризм, специфическая кухня Арцаха, тутовка, старинные рецепты и пр.

Следующее направление – агротуризм. В этом гофу организованы курсы по его организации в различных областях, с привлечением владельцев гостиничного бизнеса.

Патое направление – туризм по особым случаям, спецмероприятиям, их в Арцахе достаточно, однако требуется поставть это направление на регулярные основы, составить правильные пакеты, в сотрудничестве с туроператорами.