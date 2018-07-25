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Посольство Армении в Греции назвало районы, где пожар еще не погашен


Посольство Армении в Греции назвало районы, где пожар еще не погашен. Как передает Арменпресс, посольство сообщает выезжающим в Грецию гражданам Армении, что по данным греческих соответствующих ведомств, по состоянию на 14.3025 июля, пожар продолжается в некоторых районах.

В частности, пожар не погашен в районах Кинетта, северо-восточная часть Аттики, Калитехнупули, Земено-Киато, Коритос, Метохи Вирсон, Крит, Кокопетра Платания.

Число погибших в результате пожаров в Греции достигло 79 человек. Ранее власти объявили, что число погибших в результате лесных пожаров в пригородах Афин достигло 74 человек.




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