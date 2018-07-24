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Премьер-министр Армении направил телеграмму соболезнования премьер-министру Греции


Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Греции Алексису Ципрасу. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в телеграмме соболезнования, в частности, говорится:

“С глубокой скорбью узнал о широкомасштабных пожарах в пригороде Афин, ставших причиной гибели и ранения десятков людей, а также огромных разрушений.

В этот тяжелый момент выражаю глубокие соболезнования и слова поддержки Вам, семьям погибших и дружественному народу Греции, желаю силы и стойкости духа для  преодоления страшных последствий катастрофы. Желаю раненым скорейшего выздоровления”.




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