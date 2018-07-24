В Арцахе трудно найти госчиновника, чей сын не служил бы в армии: Левон Мнацаканян

Сыновья Никола Пашиняна и Давида Тонояна, а также и все остальные новобранцы, счастливы, что служат в Арцахе.

Как передает «Арменпресс», об этом 24-го июля в беседе с журналистами сказал министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян.

По его словам, сыновья Никола Пашиняна и Давида Тонояна хорошо подготовлены физически, больше о прохождении ими службы сказать нечего.

«Сыновья Никола Пашиняна и Давида Тонояна служат в такой военной части, что, возможно, и будут выполнять задания на передовой, однако мы не рекламируем это и не считаем это целесообразным, поскольку это может создать дополнительную напряженность на этом направлении»,- сказал он.

По его словам, в АО Арцаха служили также и сыновья президента Арцаха, его самого, главного прокурора, директора СНБ, мэров, командиров и др.

«Во время апрельских событий они, в составе своих подразделений, выполняли боевые задачи. В Арцахе трудно найти госчиновника, чей сын не служил бы в армии. Освободиться от службы можно только по медицинским показаниям»,- сказал он.