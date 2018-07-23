Блогер Nas Daily посетил Центр креативных технологий “Тумо”

Известный блогер Nas Daily, находящийся в Армении в эти дни, посетил Центр креативных технологий “Тумо”, встретился со студентами и ответил на их вопросы.

Как сообщает Арменпресс, директор центра Мари Лу Папазян сопровождала блогера во время тура и кратко представила создание центра, его деятельность и филиалы.

Nas Daily ежедневно публикует 1-минутное видео, рассказывая об армянских фонтанах, шахматах и других интересных вещах. Он рассказал студентам “Тумо” историю своего визита в Армению.

“Когда я был в Иерусалиме, я всегда слышал, что город, кажется, разделен между тремя народами - армянами, греками и мусульманами. Когда я был в Турции, я узнал, что Армения является соседней страной и решил посетить”, - сказал он.

Он заявил, что делает видео в странах, которые ему действительно нравятся.

Nas Daily также кратко рассказал о себе на встрече. “Задавайте цели для себя и достигайте их, ваша жизнь в ваших руках. Я ищу то, что интересно, когда я нахожу это, меня больше не интересует, что в этой стране существует плохого. Везде есть плохое”, - сказал блогер.

Отвечая на вопрос, что он возьмет с собой из Армении, Nas Daily сказал: “Я не хочу уходить, и я надеюсь, что Армения в один прекрасный день станет более крупной страной, чем Америка”.

В конце встречи блогер и студенты “Тумо” подытожили свою встречу фразой, которой заканчиаются все видео блогера: “That’s 1 minute, see you tomorrow!”