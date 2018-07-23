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Президент Республики Арцах встретился с министром экономического развития и инвестиций Армении Арцвиком Минасяном


Президент Республики Арцах Бако Саакян 23 июля принял министра экономического развития и инвестиций Республики Армения Арцвика Минасяна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, был обсужден ряд вопросов, касающихся экономического сотрудничества двух армянских государств и развития туризма.

Во встрече приняли участие министр экономики и производственных инфраструктур Республики Арцах Левон Григорян, министр культуры, по вопросам молодежи и туризма Лерник Ованнисян.




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