Президент Республики Арцах встретился с министром экономического развития и инвестиций Армении Арцвиком Минасяном

Президент Республики Арцах Бако Саакян 23 июля принял министра экономического развития и инвестиций Республики Армения Арцвика Минасяна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, был обсужден ряд вопросов, касающихся экономического сотрудничества двух армянских государств и развития туризма.

Во встрече приняли участие министр экономики и производственных инфраструктур Республики Арцах Левон Григорян, министр культуры, по вопросам молодежи и туризма Лерник Ованнисян.