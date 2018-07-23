Семья премьер-министра в течение 10 дней будет принимать одного из участников программы «Шаг к дому», проводимой по инициативе Министерства диаспоры Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян. В опубликованном им видеоматериале супруга премьер-министра Анна Акопян рассказывает об этом намерении. «Мы с удовольствием примем одного из детей, надеемся, что сможем посвятить ему время, проводя общий досуг. Если не я и премьер-министр, то наши дети будут с любовью заниматься этим. Мы хотим подарить нашему гостю чудесные ощущения и воспоминания»,- говорит она, призывая жителей Армении открыть свои двери гостям из диаспоры.

Министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян сообщает, что в этом году, в рамках программы «Шаг к дому», Армению посетят около 500 подростков, и также призывая жителей Армении открыть свои двери гостям из диаспоры.

«На данный момент мы все еще нуждаемся в 200 принимающих семьях»,- сказал он.

Инициатива пройдет с 10-го по 24-е августа, участники проживут в семьях 10 дней.