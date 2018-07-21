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Аппарат канцлера Германии пока не комментирует информацию о возможном визите Ангелы Меркель в Армению


21 июля армянские  СМИ распространили информацию о том, что канцлер Германии  собирается в августе  посетить Армению.

ИА Арменпресс попыталось уточнить информацию в офисе  канцлера.

Спикер правительства Германии, однако, не дал никаких комментариев относительно возможного визита. «Мы принципиально даем информацию о встречах и визитах  госпожи Меркель в предшествующую пятницу», - в беседе с Арменпресс сказал спикер.

Отметим, что на данный момент на официальном сайте  канцлера ФРГ какой-либо информации о визите  в  Армению нет.

Согласно ряду  СМИ, Ангела Меркель посетит Армению 24 августа в  рамках визита  на Южный  Кавказ. Согласно тем же  источникам, 23 августа  госпожа канцлер посетит Грузию, а 25 августа – Азербайджан.

 




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