Аппарат канцлера Германии пока не комментирует информацию о возможном визите Ангелы Меркель в Армению

21 июля армянские СМИ распространили информацию о том, что канцлер Германии собирается в августе посетить Армению.

ИА Арменпресс попыталось уточнить информацию в офисе канцлера.

Спикер правительства Германии, однако, не дал никаких комментариев относительно возможного визита. «Мы принципиально даем информацию о встречах и визитах госпожи Меркель в предшествующую пятницу», - в беседе с Арменпресс сказал спикер.

Отметим, что на данный момент на официальном сайте канцлера ФРГ какой-либо информации о визите в Армению нет.

Согласно ряду СМИ, Ангела Меркель посетит Армению 24 августа в рамках визита на Южный Кавказ. Согласно тем же источникам, 23 августа госпожа канцлер посетит Грузию, а 25 августа – Азербайджан.