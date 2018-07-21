Из-за жары детские сады Эчмиадзина будут закрыты в течение месяца

Мэрия Эчмиадзина объявила вынужденные каникулы в детсадах города с 23 июля по 20 августа.

Об этом Арменпресс стало известно из записи и.о. мэра Эчмиадзина Дианы Гаспарян в Facebook.

Гаспарян обращается к родителям, понимая, что это решение может вызвать недовольство, особенно у тех, кто работает. Однако она подчеркивает, что это решение принято исключительно в интересах детей, а также необходимостью обеспечить права персонала детсадов.

«С 25 июля вновь ожидается сильная жара, а многие наши детсады, увы, недостаточно оснащены, и посещение детей может угрожать их здоровью. Родители жалуются, что дети возвращаются домой с аллергическими признаками. Были случаи обмороков и у наших работников.

… Решение принято в результате активного обсуждения персоналов и родителей. Из 1194 родителей против высказались лишь 25 человек», - написала она.