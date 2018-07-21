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Из-за жары детские сады Эчмиадзина будут закрыты в течение месяца


Мэрия  Эчмиадзина объявила вынужденные  каникулы в детсадах города с 23 июля по 20 августа.

Об этом Арменпресс стало известно из записи  и.о. мэра Эчмиадзина Дианы  Гаспарян в Facebook.

Гаспарян обращается к  родителям, понимая, что это решение может вызвать недовольство, особенно у  тех, кто работает. Однако она  подчеркивает, что это решение  принято исключительно в  интересах детей, а также необходимостью обеспечить права персонала детсадов.

«С 25 июля вновь ожидается сильная жара, а многие наши детсады, увы, недостаточно оснащены, и посещение  детей  может угрожать их здоровью. Родители  жалуются, что дети возвращаются домой с аллергическими признаками. Были случаи обмороков  и у  наших работников.

… Решение  принято в  результате  активного обсуждения персоналов  и родителей. Из 1194 родителей  против  высказались лишь 25 человек», - написала она.

 

 




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