Директор Службы национальной безопасности Армении принял посла Японии

Директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Армении Джуна Ямаду.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Службы национальной безопасности Республики Армения, после слов приветствия Ванецян выразил соболезнования послу Ямаде в связи с жертвами в результате недавних наводнений в Японии.

В ходе встречи директор СНБ выразил готовность сотрудничать со спецслужбами Японии по обмену информацией и опытом. Также был затронут вопрос о покупке японского специального оборудования для спецслужб. Директор СНБ выразил надежду, что эта встреча станет прочной основой для сотрудничества между спецслужбами Армении и Японии в интересах двух государств.

Посол Ямада подчеркнул, что наша страна считается безопасной с точки зрения террористических угроз и других преступлений, что, по его словам, является результатом эффективной работы системы СНБ. Чрезвычайный и Полномочный посол Японии также отметил, что присутствие японских туристов в Армении свидетельствует о безопасности страны.

Посол Ямада также выразил готовность способствовать сотрудничеству между Службой национальной безопасности Армении и правоохранительными органами Японии.

В конце встречи посол поблагодарил за теплый прием.