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После переезда в правительственный дом премьер предоставил свою квартиру для проживания бездомной семье


Премьер-министр Армении Никол Пашинян после переезда в правительственный дом предоставил свою квартиру для проживания бездомной семье.

В беседе с Арменпресс жена премьер-министра Армении Анна Акопян рассказала, что члены этой семьи обратились к ней с несколькими вопросами, одна из которых касалась проблемы жилья.

«В этой семье живет 23-летний мальчик с синдромом Дауна. В семье нет мужчины: бабушка, мать и дети. Мать в одиночку заботится о всей семье. До этого они жили в каком-то доме под покровительством церкви, владелец которой решил продать квартиру. Необходимо было срочно предоставить им новое место жительства», - сказала Анна Акопян.




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