Президент Республики Арцах принял члена Круга дружбы Франция - Арцах Франсуа Рошблуана

Президент Республики Арцах Бако Саакян 20 июля принял бывшего депутата Национального собрания Франции, члена Круга дружбы Франция - Арцах Франсуа Рошблуана.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимоотношений между Арцахом и Францией.

Президент высоко оценил вклад Франсуа Рошблуана в дело развития и расширения связей между Арцахом и Францией и армяно-французских связей в целом, отметив, что он пользуется большим уважением в Арцахе.