Президент Республики Арцах принял члена Круга дружбы Франция - Арцах Франсуа Рошблуана
Президент Республики Арцах Бако Саакян 20 июля принял бывшего депутата Национального собрания Франции, члена Круга дружбы Франция - Арцах Франсуа Рошблуана.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимоотношений между Арцахом и Францией.Президент высоко оценил вклад Франсуа Рошблуана в дело развития и расширения связей между Арцахом и Францией и армяно-французских связей в целом, отметив, что он пользуется большим уважением в Арцахе.
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