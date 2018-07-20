Молодежь Арцаха связывает свое будущее с родиной: министр Республики Арцах

Молодежь Арцаха связывает свое будущее с родиной, представляя его только на родной земле.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» об этом сказал министр культуры, молодежи и туризма Республики Арцах Лерник Ованнисян.

«Естественно, часть молодежи не представляет сво будущее только на родной земле, однако мы делаем шаги по обеспечению занятости молодежи. Важно обеспечить ее пропорционально в Шуши, Степанакерте и селах, для возможности достойного проживания в различных районах республики»,- сказал он.

Как передает «Арменпресс», министр культуры, молодежи и туризма Республики Арцах Лерник Ованнисян был назначен на эту должность 2-го июля 2018-го года, а до этого он долгир годы был заместителем министра, и это назначение не было для него сюрпризом.

«Поскольку я являюсь членом АРФД, я обсудил предложение в партии, она не была против мовго назначения»,- сказал министр культуры, молодежи и туризма Республики Арцах Лерник Ованнисян.

Ответственный за вопросы культуры, молодежи и туризма, он будет равномерно работать по 2 отраслям, однако, будучи этнографом, он внутренне предпочитает культуру.

По его словам, есть проблемы в области туризма, поскольку зарубежом бытует мнение, будто в Арцахе идет война, и этот ярлык надо убрать с республики.

Кроме того, как сказал министр культуры, молодежи и туризма Республики Арцах Лерник Ованнисян, в Арцахе мало мест молодежного досуга, и в этом направлении уже ведется работа.

Как сказал министр культуры, молодежи и туризма Республики Арцах Лерник Ованнисян, ведется работа по сотрудничеству с соответствующими ведомствами Армении по всем 3 направлениям.

Норайр Шогикян