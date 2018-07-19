Тарон Маргарян будет приглашен в СНБ: Артур Ванецян

Проверки в фонде «Ереван» приближаются к стадии завершения. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал 19 июля, директор Службы национальной безопасности Республики Армения Артур Ванецян.

По его словам, масштабы проверок столь велики, что они продолжаются до сих пор.

Артур Ванецян при этом отметил, что бывший мэр Еревана Тарон Маргарян на данном этапе пока не был приглашен в Следственное управление СНБ РА, но будет приглашен.

Глава СНБ указал также, что предприятий бизнеса на имя Тарона Маргаряна не выявлено. Что же касается имущества экс-мэра, о котором речь шла в опубликованном недавно видеоматериале, по словам Ванецяна, помощник премьер-министра Армении по линии противодействия коррупции Арен Мкртчян передал эти материалы СНБ. «В настоящее время эти материалы изучаются, по ним также будут конкретные мероприятия», – сказал глава СНБ РА.

Тарон Маргарян подал в отставку с поста мэра Еревана 9 июля.

14-го июня Служба национальной безопасности Армении выступила с заявлением в связи со спецоперацией, проведенной в здании мэрии Еревана. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СМБ Армении.

Как отмечается в сообщении, от граждан В.Г. и А.Х. поступил сигнал о том, что должностные лица мэрии требовали дополнительную плату за предоставление разрешение на застройку, помимо установленных законом выплат. Чиновники, в частности, требовали заплатить крупные суммы фонду «Ереван».

Во время подготовки материалов выяснилось, что под указанным предлогом часть полученных на руки денег не вносилась на счет фонда, а попросту присваивалась.

На основании сообщения о преступлении возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями, которое по неосторожности привело к тяжелым последствиям) и . 1.1 ч.2 статьи 178 (мошенничество, совершенное при помощи использования служебного положения). В рамках уголовного дела в кабинете фонда «Ереван», расположенном в здании мэрии, проведен обыск. Проводятся широкомасштабные оперативно-розыскные и следственные мероприятия, устанавливаются обстоятельства выманивания денег у граждан, расходования средств, цели, а также законность действий.

По имеющимся в СМИ сведениям, проверки связаны с фондом «Ереван». Министр образования и науки Араик Арутюнян и депутат от блока «Елк» Лена Назарян обратились в суд, поскольку в фонде «Ереван», председателем Совета попечителей которого является мэр Тарон Маркарян, им не предоставляют информации. Были сведения, что на предстоящем заседании совета старейшин будет обсуждаться вопрос роспуска фонда «Ереван». Вопрос в официальном сайте мэрии Еревана не стоит.

С 13-го апреля лидер оппозиционной парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян проводил в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождаются столкновениями с силами правопорядка, в частности, на проспекте Баграмяна, блокировкой улиц и ключевых магистралей, а также зданий госучреждений. На митинге 17-го апреля Пашинян заявил о начале "бархатной" революции в стране. Акции сопровождаются задержаниями активистов со стороны сил правопорядка.

23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. В ходе митинга 25 апреля Никол Пашинян был предложен в качестве кандидата в премьер-министры.

Фракция "Елк" выдвинула в понедельник Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Блок "Царукян" заявил о полной поддержке кандидатуры Пашиняна.



28-го апреля вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что РПА не выдвинет кандидата на выборах премьер-министра Армении. АРФ Дашнакцутюн приняла решение поддержать кандидатуру Никола Пашиняна на выборах.

НС Армении на специальном заседании во вторник не избрало лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов при необходимых 53 голосов.



Никол Пашинян объявил о выдвижении своей кандидатуре на пост премьер-министра 3 мая и прекращении мирных акций гражданского неповиновения по всей республике.

Пашинян отметил, что депутаты фракций «Выход», АРФ «Дашнакцутюн», блок «Царукян» поставят свои подписи, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.

12 мая было сформировано новое правительство, которое утвердило свою программу 1 июня и представило ее Национальному Собранию. Эта программа экспертными кругами называется переходной и устанавливает приоритетность проведения внеочередных парламентских выборов в течение одного года.

На специальном заседании 7 июня депутаты Национального Собрания утвердили программу правительства Армении. За программу правительства проголосовало 62 депутата, против 39 депутатов.

Отметим, что после парламентских выборов 2017 года большинство в парламенте (58 мест) составляла Республиканская партия Армении, однако после выхода из фракции шести депутатов - Феликса Цолакяна, Артура Геворгяна, Артака Саркисяна, Ширака Торосяна, Армана Саакяна и Самвела Алексаняна, РПА в парламенте, где 105 мест, потеряла большинство. Тем не менее, Республиканская партия Армении заявила, что не будет препятствовать принятию программы правительства.