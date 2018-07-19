Вопрос выдвижения Артура Ванецяна на пост председателя ФФА обсуждается

Директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян, комментируя информацию о своем выдвижении на пост главы Федерации футбола Армении, заявил, что окончательное решение пока не принято. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами он сказал 19-го июля, перед заседанием правительства.



Глава ФФА Рубен Айрапетян ранее заявил о том, что Ванецян является лучшим кандидатом на этот пост.

"Не буду скрывать, что желание возглавить Федерацию у меня есть, однако окончательного решения у меня пока ещё нет. Если футбольная общественность в лице клубов Высшей лиги Армении единогласно поддержит мою кандидатуру, то я приму эту должность", - заявил Ванецян.



При этом он отметил, что если на этот пост будет выдвинута кандидатура чемпиона мира Юрия Джоркаеффа, то он готов поддержать его.



Он также отметил, что после заявления Айрапетяна встретился с ним и обсудил этот вопрос. При этом Ванецян опроверг заявление о том, будто Айрапетян согласился уступить свой пост в обмен на то, чтобы СНБ не проводила следственные действия в компаниях, принадлежащих Айрапетяну.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил о том, что у армянского футбола есть большой потенциал, и его необходимо актуализировать. При этом он отметил, что ФФА – это независимая общественная организация, и она сама принимает решения, но он надеется на то, что вскоре и там произойдут логичные перемены

Футбольная федерация Армении (ФФА) вскоре будет избирать нового президента. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прямого эфира на своей странице в Facebook.Армянские СМИ ранее сообщали о том, что в ближайшее время пост главы ФФА вместо Рубена Айрпаетяна займёт глава СНБ Артур Ванецян."ФФА – это независимая общественная организация, и она сама принимает решения, но я надеюсь, что вскоре и там произойдут логичные изменения. Насколько я знаю, скоро ФФА будет выбирать нового главу и я надеюсь, что выборы приведут к изменениям. Очевидно, что изменения назрели, они необходимы футболу", - заявил Пашинян.Он также отметил, что у армянского футбола есть большой потенциал, и его необходимо актуализировать."Прошедший чемпионат мира в России показал, что успеха достигают команды с сильными внутренними первенствами, чего у нас нет. Изменения в футболе должны касаться и этого", - заявил Пашинян.Премьер-министр Армении также поздравил президента Франции Эмманюэля Макрона с победой французов на чемпионате мира, поздравил также и Владимира Путина в связи с прекрасно организованным "мундиалем".Французы в финале чемпионата мира в воскресенье обыграли сборную Хорватии со счётом 4:2 и стали двукратными чемпионами мира.