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В ДТП в Грузии погиб армянин


Накануне в ДТП в грузинском селе Ананур пострадали армяне. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
Как сказано в сообщении, сигнал об этом поступил в службу "911" в 21:28. 

Из департамента ЧС МВД Грузии сообщили, что приблизительно в 13:35 поблизости от села Ананур района Душети автомобиль марки "Лада" (водитель - Григорий Бадалян, 1982 года рождения, гражданин России) вылетел с проезжей части и скатился в ущелье. 

Пассажир Гриша Бадалян (1949 года рождения, гражданин России) погиб на месте, а водитель был госпитализирован. Врачи оценили его состояние как крайне тяжелое.


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