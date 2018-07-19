В ДТП в Грузии погиб армянин
10:15, 19 Июль, 2018
Накануне в ДТП в грузинском селе Ананур пострадали армяне. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
Как сказано в сообщении, сигнал об этом поступил в службу "911" в 21:28.
Из департамента ЧС МВД Грузии сообщили, что приблизительно в 13:35 поблизости от села Ананур района Душети автомобиль марки "Лада" (водитель - Григорий Бадалян, 1982 года рождения, гражданин России) вылетел с проезжей части и скатился в ущелье.
Пассажир Гриша Бадалян (1949 года рождения, гражданин России) погиб на месте, а водитель был госпитализирован. Врачи оценили его состояние как крайне тяжелое.