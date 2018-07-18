Президент Республики Арцах провел рабочее совещание с высшим командным составом Армии обороны

Президент Республики Арцах Бако Саакян 18 июля посетил министерство обороны и провел рабочее совещание с высшим командным составом.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены вопросы, касающиеся армейского строительства, выполнения ряда задач, стоящих перед вооруженными силами.

Также были обобщены результаты последних посещений азербайджано-карабахской границы, ход работ по укреплению передовой линии, улучшению условий службы военнослужащих.

С соответствующим докладом выступил министр обороны Левон Мнацаканян.

Президент подчеркнул, что армейское строительство и повышение боеспособности Армии обороны стояли и будут стоять в ряду важнейших задач государства, и дал конкретные поручения по надлежащему решению обсужденных вопросов.