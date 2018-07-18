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Военные учения около села Паник были проведены с холостыми патронами: Арцрун Ованнисян


Военные учения, проведенные военнослужащими 102- й российской военной базы в Гюмри около села Паник Ширакской области, были проведены с холостыми патронами. В беседе с Арменпресс об этом сказал пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Военные учения проводились с холостыми боеприпасами, а не боевыми”, - сказал он.

Учения оказались в центре внимания средств массовой информации, поскольку местные жители связались с полицией из-за звуков стрельбы и взрывов. Пресс-секретарь премьер-министра Никол Пашинян сказал, что дело расследуется.

Министр обороны Армении также встретился с руководством российской базы по этому инциденту. Российские военные официально извинились перед армянской стороной за инцидент.




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