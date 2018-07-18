Нарек Каграманян назначен исполняющим обязанности руководителя общины Капан Сюникской области Армении. Соответствующее решение подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт e-gov.am.

В этой связи Нарек Каграманян на своей странице в соцсети Facebook написал: «Рассчитываю на поддержку всех жителей Капана в деле привнесения в жизнь города Капан позитивных изменений».