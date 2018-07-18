Эксперт: встреча Путина с Трампом в Хельсинки не отразится негативно на связях РФ и КНР

Недавняя встреча президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Хельсинки не приведет к ослаблению отношений всеобъемлющего партнерства России и Китая. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такую точку зрения экспертов КНР приводит в среду китайская газета Global Times.

"Путину и Трампу необходимо во время встреч уделять внимание Китаю, поскольку тот играет важную роль. И вовсе не обязательно, что РФ и Соединенные Штаты будут искать способы для противодействия китайской стороне", - цитирует издание профессора пекинского Университета международных отношений Ли Хайдуна.

Он отметил, что при взаимодействии с Россией американский президент действует в особом ключе, придерживаясь политических взглядов, которые довольно значительно отличаются от традиционной идеологической установки в рядах правящей элиты США. "Трамп уверен, что ему удастся одновременно наладить дружественные контакты и с КНР, и с РФ, - пояснил эксперт. - Однако Путин, да и Россия в целом, воспринимают Китай по-прежнему как более активного и эффективного [чем Соединенные Штаты] партнера".