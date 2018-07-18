Опрос: более половины американцев не согласны с политикой Трампа в отношении России

Более половины американцев не одобряют политику президента США Дональда Трампа в отношении России. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на данные опроса, проведенного совместно с исследовательской службой Ipsos после первой полноформатной встречи президента РФ Владимира Путина и Трампа в Хельсинки.

По данным агентства, 55% опрошенных отрицательно ответили на вопрос, одобряют ли они политику Трампа в отношении России, а 37% высказали свою поддержку президенту США. Как отмечает Reuters, среди выразивших одобрение 71% являются республиканцами (Трамп принадлежит к Республиканской партии),14% - демократы.

Выступление Трампа на саммите в Хельсинки не повлияло на его общий рейтинг популярности, отмечает Reuters. По данным опроса, 42% респондентов в целом поддерживают работу президента.

Участники опроса также оценили свое отношение к России. Из них 38% согласились с утверждением, что РФ является врагом США, еще примерно столько же респондентов отметили ее как соперника, и только 8% назвали Россию другом.

В опросе приняли участие около 1 тыс. человек.